Безработица в России обновила исторический минимум

В августе 2019 года общая численность безработных в России снизилась относительно июля на 106 тыс. человек и составила 3 млн 258 тыс. человек, следует из данных Росстата.

Уровень безработицы, который в июне обновил минимальное значение за всю историю наблюдений с 1991 года, составив 4,4%, в июле подрос до 4,5%, передает «Интерфакс».

«В августе 2019 года, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 3,3 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 4,3% рабочей силы классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда)», – передает РИА «Новости» сообщение Росстата.

Зарегистрированы в качестве безработных в органах службы занятости населения, по данным Роструда, 0,7 млн человек. 0,6 млн человек получали пособие по безработице.

Численность рабочей силы, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, в августе 2019 года составила 75,7 млн человек, или 52% от общей численности населения страны.