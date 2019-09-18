МВД по Удмуртии опровергло «пьяный» наезд министра на отдыхающих

В МВД Удмуртии опровергли информацию о региональном министре внутренних дел Алексее Попове, который якобы в состоянии алкогольного опьянения вылетел на берег реки Кама на катере.

«Опровергаем. Информация о министре МВД Удмуртии, размещенная в социальных сетях, не соответствует действительности», – заявили РИА «Новости» в пресс-службе удмуртской полиции.

Ранее в группе «Омбудсмен полиции» соцсети «ВКонтакте» появилась информация, что глава МВД по Удмуртии Алексей Попов вылетел на служебном катере на берег Камы.

По данным сообщества, Попов был пьян. На берегу находились люди, один из них серьезно пострадал. С тяжкими телесными повреждениями отдыхающего доставили в больницу.