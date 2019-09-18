На «Тавриду» приехали художники со всей России

В Крыму состоялось открытие творческой резиденции «Таврида Арт», которая объединит 200 художников, скульпторов и искусствоведов со всей страны.

Молодых творцов ждут мастер-классы и творческие встречи с директором Художественного фонда Союза художников России Мариной Рогатовской, скульптором Александрой Weld Queen, основателем «Е.К. АртБюро» Еленой Куприной-Ляхович и другими представителями современной арт-индустрии, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«В этом году в рамках форума мы проводили смену «Контемпорари-арт: между прошлым и будущим», на которой основной акцент был сделан на актуальных направлениях развития современного искусства: перформансах, технике реди-мейд, современных инсталляциях, искусстве в новых медиа и других», – рассказал руководитель проекта «Таврида» Сергей Першин.

По его словам, творческая резиденция «Таврида Арт» – это более широкий формат, объединяющий в том числе молодых профессионалов, которые занимаются традиционными направлениями изобразительного искусства.

«Лучшие работы, сделанные в эти дни, положат начало художественной коллекции Арт-кластера», – поделился Першин.

Работа «Тавриды Арт» продлится до 28 сентября. А с 30 сентября по 5 октября на «Тавриде Лит» соберутся писатели, поэты, литературные критики.

Напомним, что форум «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширяется до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ» (проходил с 20 по 26 августа), а также капитальное строительство стационарного образовательного центра «Арт-резиденция «Таврида» (окончание строительства в 2022 году).