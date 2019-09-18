Суд взыскал с экс-главы Российской федерации баскетбола почти 43 млн рублей

С экс-президента Российской федерации баскетбола Юлии Аникеевой в пользу РФБ решено взыскать почти 43 млн рублей, сообщил Симоновский суд Москвы.

Сумма в 42 млн 883 тыс. 233 рубля 25 копеек стала «возмещением ущерба», нанесенного преступными действиями экс-президента РФБ. Из указанной суммы 60 тыс. рублей – возмещения судебных расходов.

Судебное решение обжаловано, передает ТАСС.

Напомним, Аникееву обвинили в мошенничестве с использованием служебного положения.

В 2017 году ее признали виновной. Аникеева была осуждена на 4,5 года лишения свободы.

При этом Аникеева, которая была под домашним арестом, не явилась в суд. Ее объявили в розыск.

Защита Аникеевой сообщает, что экс-глава РФБ уехала из России.