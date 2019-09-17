Космонавт подтвердил нештатную ситуацию при посадке «Союза»

Российский космонавт Олег Кононенко подтвердил, что при возвращении на Землю с МКС пилотируемого корабля «Союз МС-11» в июне произошла нештатная ситуация.

«Действительно, после отработки тормозного импульса перед входом (корабля) в атмосферу прошло сообщение об отказе одного из коллекторов двигателей ориентации и причаливания», – цитирует РИА «Новости» Кононенко.

По его словам, ситуация была не критичной. Так как все системы в корабле резервированы, система автоматически перешла на резервный коллектор.

«Мы вошли в нужной ориентации в атмосферу и сели спокойно. Ситуация не вызвала у нас никакого волнения», – добавил он.

О нештатной ситуации, связанной с отказом основного коллектора, сообщало НАСА. Роскосмос эту информацию опроверг, пояснив, что резервный коллектор был подготовлен к использованию после полного выполнения задач посадки экипажа для использования в случае необходимости.

Напомним, на Землю с МКС вернулись Олег Кононенко (Россия), Энн Макклейн (США) и Давид Сен-Жак (Канада).

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД