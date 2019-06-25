Роскосмос опроверг нештатную ситуацию при посадке «Союза»

Посадка космического корабля «Союз МС-11» с экипажем прошла штатно, информация о переходе на резервный коллектор не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

В Роскосмосе сообщили, что «по результатам анализа телеметрической информации при проведении посадки экипажа транспортного пилотируемого корабля все бортовые системы и агрегаты ТПК (в том числе комбинированная двигательная установка) отработали в штатном режиме, в строгом соответствии с программой полета», замечания отсутствуют, передает РИА «Новости».

Отмечается, что резервный коллектор (контур пневмогидросистемы КДУ) был подготовлен к использованию (в случае возможного возникновения необходимости), но уже после полного выполнения задач посадки экипажа.

В Роскосмосе подчеркнули, что сообщения о «возникновении при посадке неких «нештатных ситуаций» являются недостоверными».

Ранее в ходе трансляции, которая велась на сайте НАСА, комментатор заявил, что после выполнения маневра для схода корабля «Союз МС-11» с орбиты якобы произошел отказ основного коллектора (комплект топливных баков с магистралями и клапанами) двигательной установки корабля, однако автоматика успешно перешла на резервный коллектор и опасности для экипажа не было.