При возвращении экипажа МКС на Землю у двигателя «Союза» возникли проблемы

С двигательной установкой корабля «Союз МС-11», на котором три члена экипажа МКС вернулись на Землю, случилась нештатная ситуация, сообщило НАСА.

Как заявили в НАСА, отказал основной коллектор (топливные баки с магистралями и клапанами), но «Союз» автоматически перешел на резервный.

Нештатная ситуация не оказала влияния на спуск корабля, передает РИА «Новости».

Напомним, на Землю с МКС вернулись Олег Кононенко (Россия), Энн Макклейн (США) и Давид Сен-Жак (Канада).

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