Курс доллара вырос на открытии торгов

На открытии торгов Московской биржи курс доллара к рублю вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 7 копеек и составил 64,12 рублей, следует из данных Московской биржи.

Курс евро поднялся на 10 копеек, до 70,54 рублей, передает ТАСС.

Между тем цены на нефть во вторник коррекционно снижаются после скачка почти на 15% из-за рисков на Ближнем Востоке.

Напомним, Саудовская Аравия сократила производство нефти более чем вдвое после атаки беспилотников на предприятия нефтяной компании Saudi Aramco в субботу.

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