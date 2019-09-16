Мужчина приковал себя к памятнику маршалу Коневу в Праге

В знак протеста против планов властей района Прага-6 убрать памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу мужчина приковал себя к монументу цепью, сообщила представитель полиции Виолета Сиржиштева.

Полиция, прибыв на место, не выявила нарушений общественного порядка, после чего уехала, передает РИА «Новости».

У мужчины есть с собой вода. Он решил оставаться прикованным до вечера, затем собирается вернуться домой, так как, по его собственным словам, на следующий день нужно будет рано вставать на работу.

Напомним, активисты уже неоднократно срывали брезент, которым памятник накрывают власти района. Жители города приносят к памятнику цветы.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о войне с памятниками в Праге, где памятник Коневу хотят убрать с одной из центральных площадей.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД