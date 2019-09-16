Мамаева могут пригласить в новый футбольный клуб

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» собирается пригласить полузащитника Павла Мамаева.

После освобождения по УДО Павел Мамаев может присоединиться к самарскому клубу, об этом сообщает «Спорт Экспресс».

Контракт с «Краснодаром» у спортсмена заканчивается в декабре. В случае если футболист примет предложение «Крыльев», до декабря он будет только тренироваться с новой командой, а заявка произойдет в начале следующего года.

Павел Мамаев, Александр Кокорин и его младший брат Кирилл выйдут из колонии в Белгородской области 17 сентября.

Напомним, 6 сентября суд удовлетворил ходатайство о условно-досрочном освобождении спортсменов. Кокорины и Мамаев отбывали наказание в ИК-4 Белгородской области за две драки в центре Москвы осенью 2018 года.