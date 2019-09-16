Суд в Гааге рассмотрит доводы России по делу Приватбанка

Международный арбитражный трибунал в Гааге принял решение рассмотреть доводы России о незаконном приобретении Приватбанком активов в Крыму, заявили в пресс-службе Министерства юстиции России.

«12 сентября 2019 года международный арбитражный трибунал согласился рассмотреть доводы России о незаконном приобретении Приватбанком активов в Крыму. Арбитры разрешили представить доказательства того, что банк, находившийся под контролем украинского олигарха Игоря Коломойского, являлся незаконным владельцем имущества, которое, по утверждениям истца, было экспроприировано», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Таким образом в ведомстве опровергли информацию о том, что постоянная палата арбитражного суда в Гааге полностью отказала России в пересмотре решения о юрисдикции и ответственности России по иску Приватбанка.

Ранее сообщалось, что экс-президент Украины Петр Порошенко должен был быть допрошен ГБР как свидетель по делу о вмешательстве в деятельность судебных органов при принятии решения о незаконности приватизации Приватбанка.