Путин прокомментировал ситуацию в Заевфратье

Президент России Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заявил, что ситуация в Заевфратье остается очень острой, и это вызывает сложные чувства у России.

«Сложные чувства у нас вызывает ситуация в Заевфратье. Ситуация там продолжает оставаться очень острой. Мы понимаем, насколько это важно и для сохранения территориальной целостности сирийской республики, и для всех соседей», – сказал президент, уточнив, что имел в виду законные права соседних государств, в том числе и Турции, на обеспечение своей безопасности, сообщается на сайте президента России.

Сегодня Владимир Путин прибыл в Анкару, где провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и начал встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани.