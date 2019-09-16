Володина возмутили попытки ПАСЕ мониторить в России защиту прав дополнительных полов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин возмутился тем, что Парламентская ассамблея Совета Европы пытается мониторить в России защиту прав нескольких дополнительных полов. Всего в ПАСЕ считают, что существует шесть полов.

«Когда мы говорим о Парламентской ассамблее Совета Европы, куда мы вернулись по просьбе большинства стран, входящих в Совет Европы, там отсутствует гармония (законодательства). Занимаются мониторингом, политической деятельностью», – сказал Володин в ходе встречи с председателем Сената парламента Узбекистана Танзилой Нарбаевой, передает РИА «Новости».

Володин вспомнил о курьезном случае, когда Россию хотели мониторить на предмет нескольких дополнительных полов.

«Последний мониторинг, о котором шла речь в ПАСЕ в отношении Российской Федерации, предусматривает мониторинг нашей страны на наличие (нескольких) полов и защиты их интересов. Вдумайтесь! Не учитывают ни культуру, ни традиции, ни историю, ни законы. Все это перечеркивают... Стыдобища сплошная», – добавил спикер Госдумы.

По его словам, подобные подходы разрушают парламентские структуры и не сближают народы.

В январе 2019 года вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщал, что ПАСЕ призвала включать в состав делегаций от стран представителей шести полов.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом курьезном требовании.