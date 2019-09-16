Глава администрации Зеленского пожаловался на трудности в общении с Кремлем

Руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что якобы пять раз звонил главе администрации президента России Антону Вайно, но так и не смог с ним поговорить.

«Я набирал своего визави, звонил ему раз пять, но он в августе был в отпуске. В сентябре его секретари ответили, что он пока не имеет полномочий со мной говорить», – рассказал Богдан в интервью «Би-би-си – Украина».

У него поинтересовались, пытался ли он позвонить помощнику президента России Владиславу Суркову.

«Не звонил. Я, по дипломатическим правилам, должен контактировать только со своим визави в этой стране», – сказал Богдан.

Отметим, что Богдана на Украине считают наиболее влиятельным человеком после президента Владимира Зеленского.