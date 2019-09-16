Транзит газа через Украину вырос после ограничения доступа Газпрома к Opal

Объем транзита газа через Украину продолжает расти после того, как Газпром по решению суда ЕС потерял возможность к бронированию дополнительных мощностей газопровода Opal, следует из данных европейских газотранспортных операторов.

По сообщению словацкого оператора Eustream, заявка на прокачку газа через станцию «Вельке Капушаны», являющейся пограничным пунктом между Словакией и Украиной, на понедельник выросла до 154,7 млн кубов. До ограничения доступа «Газпрома» к Opal в будние дни этот показатель составлял в среднем 145,4 млн кубов.

Поставки по газопроводу Opal российская компания снизила с субботы, при этом слегка увеличив прокачку газа через газопровод Nel. Этот газопровод также принимает газ из «Северного потока», но обладает меньшей мощностью, чем Opal.

Построенный «Газпромом» и Wintershall в 2011 году газопровод Opal долгое время стоял наполовину пустым. Потому что согласно правилам Третьего энергопакета Газпром как поставщик газа мог использовать только 50% мощностей этой трубы. Европейцы таким образом якобы борются с монополизмом на рынке газа. Только к концу 2016 года «Газпрому» удалось отстоять свое право загрузить трубу почти на полную мощность. ЕК решила, что дополнительные 40% мощности трубы можно выставлять на аукцион вплоть до 2033 года. Купить их мог любой желающий, но кроме «Газпрома» они никому больше не нужны. В итоге «Газпром» смог загружать газом не 50%, а уже 90% мощностей Opal.

Напомним, 11 сентября Европейский суд запретил «Газпрому» полностью использовать мощности газопровода Opal, который является продолжением морской части «Северного потока – 1». В «Газпром экспорте» отметили, что изучают юридические и коммерческие последствия решения суда.