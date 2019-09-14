В Госдуме ответили на предложение Украины переписать учебники с упоминанием России

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет с недоумением отнесся к заявлению главы министерства образования и науки Украины Анны Новосад о необходимости отказаться от учебников, где говорится о дружбе Украины и России.

«Мы как всегда, как обычно относимся к этому с недоумением. И надеемся на здравомыслие. Потому что украинский народ для нас – это братский народ, близкий духовно и ментально», – сказал РИА «Новости» Шеремет.

По его мнению, большинство украинцев придерживаются «абсолютно другого мнения».

«Я уверен, что жители Украины выскажут свое мнение по таким заявлениям необдуманным со стороны чиновников», – отметил депутат.

Ранее Новосад высказалась за то, чтобы изменить школьную программу и отказаться от использования учебников, в которых говорится, что Россия является другом Украины.

По ее словам, после 2013 года на Украине изменилась «политическая идентичность и политическое сознание общества», что должно отражаться и на программах украинских школ.

Напомним, учебники по истории Украины по инициативе Института национальной памяти были переписаны в 2016 году.

Кроме того, на Украине ученикам предлагали учить украинский язык по текстам, в которых рассказывается о «существах» и «недолюдях» из Малороссии.

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