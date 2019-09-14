Американские СМИ: Выборы в России показали максимальную поддержку Путина

Политические технологии, заимствованные оппозицией за рубежом, не сработали в единый день голосования в России, констатирует американское издание Fort Russ News. По мнению автора публикации, результаты плебисцита продемонстрировали максимальную для демократических процедур поддержку политики Владимира Путина.

«В прошедшее воскресенье в 85 регионах России состоялось выборы разного уровня, в ходе которых выбирали более 5 тыс. представителей органов власти. В 13 регионах выбирали депутатов в региональные парламенты. В 16 субъектах избрали губернаторов. В 22 столицах регионов был обновлен состав городских парламентов. Еще выбирали глав городов и проводили дополнительные выборы в Государственную думу», – напоминает автор статьи. Содержание публикации приводит «ИноСМИ».

«Казалось бы, при чем здесь Путин? Это же не президентские выборы. Однако, как бывает на востоке Европы, ситуация несколько сложнее, чем кажется на первый взгляд», – считает автор.

«Вот уже более четверти века граждане России избирают и избираются в рамках тех же законных процедур, что действуют в остальной Европе, с привлечением международных наблюдателей и весьма ожесточенными предвыборными баталиями – с той лишь разницей, что голосование это проходит на 1/2 континента Евразия и на 1/9 территории всей суши на планете Земля, если вы вдруг забыли», – говорится в статье.

«Однако столь масштабные выборы (а в России, как мы понимаем, масштабно все – территория, люди, история и даже время) на самом деле превратились в одно голосование. Мы увидели референдум. Это яркая особенность российской политической культуры – каждые выборы становятся референдумом о доверии главе государства. И Путин вновь побеждает», – подчеркивается в статье.

«Да, партия власти («Единая Россия») сохранила большинство в законодательных собраниях 11 из 12 регионов. Кроме того, запущенная в 2017-2018 гг. политика обновления губернаторского состава и ставка на молодых профессионалов показала свою эффективность. Все кандидаты в губернаторы, с которыми встречался Путин, без особых проблем уже в первом туре смогли доказать свою состоятельность – и никаких вторых туров на этот раз», – пишет Fort Russ News.

«Особенно пристальное внимание к этому избирательному циклу было приковано в связи с выборами в Московскую городскую думу – столичный парламент. Пожалуй, с точки зрения эмоций и страстей, эти московские выборы обогнали кампании в других регионах. Одной из причин этого стал блогер Алексей Навальный, который снова призывал своих сторонников и просто чем-то недовольных граждан к акциям протеста и хаотичному голосованию. Но даже после этого вся оппозиция смогла заполучить намного меньше половины вакантных мест в московском парламенте, т.е. политические технологии, заимствованные оппонентами режима за рубежом, опять провалились», – продолжает автор.

«Самая близкая к народу – муниципальная власть – это всегда очень точное и актуальное отражение мнения народа о том, что происходит в стране. Получается, что российское общество в своем большинстве довольно. В этом смысле состоявшиеся выборы демонстрируют гибкость и стабильность их политической системы. Это факт, с которым нужно считаться при выстраивании диалога с истеблишментом страны, руководство которой имеет на Западе мифологически одиозный ореол», – пишет издание.

«При этом возникает закономерный вопрос: нужно ли России совершенствовать демократические процедуры? Очевидно, что да, как и любой другой стране – идеальных примеров тут нет и быть не может. Выборы в Москве, включая известные молодежные митинги, также сигнализируют об этом. Но речь в данном случае идет не столько об особых правах оппозиции в лице Навального или еще кого-то из более молодых политиков, а о смене модели работы с избирателем в пользу долгосрочной созидательной стратегии, которая, кстати говоря, есть у Кремля, но совершенно не просматривается у его протестных контрагентов. Отсюда и полученные результаты, которые демонстрируют максимальную для демократических процедур поддержку политики Владимира Путина», – заключает Fort Russ News.

В воскресенье, 8 сентября, в 85 регионах России прошел единый день голосования. В общей сложности состоялось более пяти тысяч выборов разного уровня, в том числе в 13 заксобраний, в 16 регионах избрали губернаторов, в 22 административных центрах – гордумы, а в трех региональных столицах – глав муниципальных образований.