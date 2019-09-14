Американские СМИ: Выборы в России показали максимальную поддержку Путина

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Латвия отказывается продавать шпроты россиянам

Угрозы Латвии отказаться от продаж шпротов России смешныФото: Евгений Биятов/РИА Новости
Латвийским производителям шпротов, оказывается, больше не нужен российский рынок сбыта, они нашли других покупателей для своих консервов. Такое заявление сделал латвийский посол в Москве. Прибалтика действительно нашла других любителей шпротов в других странах. Но у гордого оптимизма латвийского посла при этом нет никаких оснований.  Подробности...
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Война с памятниками в Праге заставила вспомнить о «власовцах»

Памятник маршалу Коневу решено заменить на абстрактный монумент безымянным освободителямФото: Milos Ruml/CTK/Global Look Press
Пока дипломаты России и Чехии ссорятся из-за статуи маршалу Коневу, которую пражские власти решили убрать с центральной площади, среди историков возобновился давний спор о том, кто именно выбил немцев из Праги в 1945 году – Красная армия под командованием Конева или восставшие «власовцы». Чехи теперь хотят поставить абстрактный памятник освободителям, не уточняя, каким именно. Подробности...
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Теория Дарвина эволюционировала до сетевого троллинга

Классическая библейская версия гласит, что Всевышний создал и землю, и людей всего за пять днейФото: Julius Schnorr
Отец Димитрий Смирнов умеет ставить блогосферу на дыбы. Очередной его выпад вновь вызвал резонанс – на этот раз о ложности теории Дарвина о происхождении человека. Многочисленные сетевые атеисты и агностики поспешили заявить о новой атаке мракобесия на современную науку. Но так ли безупречна теория Дарвина как раз с научной точки зрения? Да и вообще противоречит ли его теория Библии? Подробности...
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На Западе задумались о возвращении Сербии Косова

Албанский ирредентизм и гордыня косовских властей стали опасной угрозой для всей ЕвропыФото: Visar Kryeziu/AP/ТАСС
Чехия может стать первой европейской страной, отозвавшей признание независимости Косова. Ранее это уже сделали более десяти государств мира − и мир не перевернулся. Что происходит? Неужели на Западе наконец-то осознали всю опасность авантюры с косовской независимостью, повнимательнее присмотревшись к квазигосударству бандитов и убийц? Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Почему Трамп не ужился с Болтоном

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Как профессионал Болтон должен был понимать, что у России и США практически нет серьезных конфликтов за пределами постсоветского пространства. Однако как идеолог американского экспансионизма он не мог пожертвовать американскими амбициями. Подробности...

Откуда берутся Гитлеры в российских школах

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Отпускаешь длинные волосы – плохо. Стрижешься – опять плохо. Этим советским учителям все было плохо. Но еще хуже, что они никуда не делись – система зачем-то репродуцирует завучей, для которых прическа важнее человека. Подробности...
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За нами следят и будут следить еще больше

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
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              Американские СМИ: Выборы в России показали максимальную поддержку Путина

              14 сентября 2019, 12:10

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              Политические технологии, заимствованные оппозицией за рубежом, не сработали в единый день голосования в России, констатирует американское издание Fort Russ News. По мнению автора публикации, результаты плебисцита продемонстрировали максимальную для демократических процедур поддержку политики Владимира Путина.

              «В прошедшее воскресенье в 85 регионах России состоялось выборы разного уровня, в ходе которых выбирали более 5 тыс. представителей органов власти. В 13 регионах выбирали депутатов в региональные парламенты. В 16 субъектах избрали губернаторов. В 22 столицах регионов был обновлен состав городских парламентов. Еще выбирали глав городов и проводили дополнительные выборы в Государственную думу», – напоминает автор статьи. Содержание публикации приводит «ИноСМИ».

              «Казалось бы, при чем здесь Путин? Это же не президентские выборы. Однако, как бывает на востоке Европы, ситуация несколько сложнее, чем кажется на первый взгляд», – считает автор.

              «Вот уже более четверти века граждане России избирают и избираются в рамках тех же законных процедур, что действуют в остальной Европе, с привлечением международных наблюдателей и весьма ожесточенными предвыборными баталиями – с той лишь разницей, что голосование это проходит на 1/2 континента Евразия и на 1/9 территории всей суши на планете Земля, если вы вдруг забыли», – говорится в статье.

              «Однако столь масштабные выборы (а в России, как мы понимаем, масштабно все – территория, люди, история и даже время) на самом деле превратились в одно голосование. Мы увидели референдум. Это яркая особенность российской политической культуры – каждые выборы становятся референдумом о доверии главе государства. И Путин вновь побеждает», – подчеркивается в статье.

              «Да, партия власти («Единая Россия») сохранила большинство в законодательных собраниях 11 из 12 регионов. Кроме того, запущенная в 2017-2018 гг. политика обновления губернаторского состава и ставка на молодых профессионалов показала свою эффективность. Все кандидаты в губернаторы, с которыми встречался Путин, без особых проблем уже в первом туре смогли доказать свою состоятельность – и никаких вторых туров на этот раз», – пишет Fort Russ News.

              «Особенно пристальное внимание к этому избирательному циклу было приковано в связи с выборами в Московскую городскую думу – столичный парламент. Пожалуй, с точки зрения эмоций и страстей, эти московские выборы обогнали кампании в других регионах. Одной из причин этого стал блогер Алексей Навальный, который снова призывал своих сторонников и просто чем-то недовольных граждан к акциям протеста и хаотичному голосованию. Но даже после этого вся оппозиция смогла заполучить намного меньше половины вакантных мест в московском парламенте, т.е. политические технологии, заимствованные оппонентами режима за рубежом, опять провалились», – продолжает автор.

              «Самая близкая к народу – муниципальная власть – это всегда очень точное и актуальное отражение мнения народа о том, что происходит в стране. Получается, что российское общество в своем большинстве довольно. В этом смысле состоявшиеся выборы демонстрируют гибкость и стабильность их политической системы. Это факт, с которым нужно считаться при выстраивании диалога с истеблишментом страны, руководство которой имеет на Западе мифологически одиозный ореол», – пишет издание.

              «При этом возникает закономерный вопрос: нужно ли России совершенствовать демократические процедуры? Очевидно, что да, как и любой другой стране – идеальных примеров тут нет и быть не может. Выборы в Москве, включая известные молодежные митинги, также сигнализируют об этом. Но речь в данном случае идет не столько об особых правах оппозиции в лице Навального или еще кого-то из более молодых политиков, а о смене модели работы с избирателем в пользу долгосрочной созидательной стратегии, которая, кстати говоря, есть у Кремля, но совершенно не просматривается у его протестных контрагентов. Отсюда и полученные результаты, которые демонстрируют максимальную для демократических процедур поддержку политики Владимира Путина», – заключает Fort Russ News.

              В воскресенье, 8 сентября, в 85 регионах России прошел единый день голосования. В общей сложности состоялось более пяти тысяч выборов разного уровня, в том числе в 13 заксобраний, в 16 регионах избрали губернаторов, в 22 административных центрах – гордумы, а в трех региональных столицах – глав муниципальных образований.


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