PlayStation передумала продавать «русофобскую» Call of Duty в России

В российской версии магазина PS Store не будет продаваться игра Call of Duty Modern Warfare, действие которой разворачивается в «вымышленной ближневосточной стране», похожей на Сирию.

«К сожалению, мы не можем стартовать с проектом COD: Modern Warfare Beta в эти выходные на территории РФ. На данный момент мы не принимаем предзаказы на COD: Modern Warfare в РФ. Мы приносим свои извинения за возможные неудобства и поделимся дополнительной информацией, когда она будет доступна», – сообщили в пресс-службе PlayStation, передает Dtf.ru.

Накануне вечером российские пользователи не дождались открытия бета-версии игры, что должно было произойти в 20.00 (мск). Кроме того, из библиотеки PlayStation пропали все издания игры.

Причин этого решения в техподдержке Sony не назвали и предложили обратиться с этим вопросом к Activision. Однако у компании другая версия: в официальном аккаунте во «ВКонтакте» Activision сообщила, что бета-тестирование отменено по вине Sony, а у пользователей Xbox One и ПК все будет в порядке, сообщает портал Medialeaks.

Новая часть Call of Duty должна стать перезапуском серии Modern Warfare. Действие игры разворачивается в «вымышленной ближневосточной стране», похожей на Сирию. При этом действующими лицами игры будут персонажи, похожие на активистов скандальной организации «Белые каски», которые якобы будут спасать сирийцев от «злых русских».

Сразу после анонса игры стало понятно, что она будет провокационной. Так, одна из миссий в игре посвящена маленькой девочке на Ближнем Востоке, которая поначалу пытается скрыться от напавших на ее город российских солдат, но в итоге сама вступает в бой.

После этого МИД России отреагировал на рекомендации США по видеоиграм о борьбе с диктаторами.