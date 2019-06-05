МИД отреагировал на рекомендации США по видеоиграм о борьбе с диктаторами

МИД обратил внимание на рекомендации США разработчикам о создании видеоигр по борьбе с «диктаторскими режимами», сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Мы видим стремительное наступление именно в пропагандистском плане Вашингтона. Это все ведется по целому ряду направлений... Вот, например, мы обратили внимание на рекомендации Вашингтона по разработке видеоигр о борьбе с диктаторскими режимами», – сказала Захарова, передает РИА «Новости».

Она добавила, что Вашингтон дал рекомендации крупным разработчикам о создании видеоигр, мотивирующих бороться подрастающее поколение с диктаторскими режимами.

Согласно этим рекомендациям, продукты должны способствовать «объединению сил добра и справедливости против глобальных угроз демократии со стороны авторитаризма».

«Вместо того чтобы действительно заниматься проблематикой объединения на глобальном уровне, вернуться, возможно, к обсуждению того, в чем также проявили себя США – к вопросам глобализации, может быть, вывода ее на новый уровень, либо такого правильного и гармоничного сочетания глобализации, сохранения национальной идентичности, мы видим, чем занимаются эти идеологи. Делят весь мир по принципу «свой – чужой», при этом используют весь набор инструментов, которые должны были оставаться уже в прошлом – дезинформация, фейки, подмена понятий и так далее», – заключила Захарова.

Ранее в Сети опубликовали трейлер новой игры Call of Duty: Modern Warfare, действие которой разворачивается в ближневосточной стране, похожей на Сирию. Действующими лицами игры будут персонажи, похожие на активистов скандальной организации «Белые каски».

Также к релизу в Steam готовится новая игра Sex with Stalin, разработчики которой предлагают соблазнить генерального секретаря СССР. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как эта игра может принести России пользу.