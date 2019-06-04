В КПРФ отреагировали на скандальную игру про секс со Сталиным

Депутат Госдумы от КПРФ Ольга Алимова сообщила, что в партии обсуждают игру Sex with Stalin, которая должна выйти в релиз в Steam; в игре разработчики предлагают соблазнить генерального секретаря СССР.

«Видимо, испробовали в жизни все и теперь им интересны еще вот такие вот методы... Это мерзость, я не могу даже обсуждать», – прокомментировала Алимова, передает РИА «Новости».

Она отметила, что создание такой игры не поддается логике, «этим должны заниматься врачи».

В описании проекта в Steam говорится, что релиз игры состоится 10 октября. Разработчиком значится студия Boobs Dev.

«Ключевые особенности: ваш выбор – способен изменить будущее. Несколько вариантов концовок. Возможность соблазнить Сталина и заняться с ним горячей романтикой. Надоело терпеть диктатора? Тогда покажите ему где раки зимуют! Ударьте вождя в живот, подключите электричество к его соскам! Попрыгайте на его сапогах», – говорится в описании игры.

Также разработчики обещают несколько «аутентичных» локаций: комнату допроса, рабочий кабинет, спальня и «секретная красная комната».

Также у студии Boobs Dev в релиз вышла схожая по тематике игра Boobs Saga, предлагающая геймерам геймплей, связанный с сексуальным удовлетворением.