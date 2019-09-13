На юге России двое человек скончались от лихорадки Западного Нила

В Ростовской области от лихорадки Западного Нила погибли два человека, сообщают СМИ.

Два человека скончались от опасной лихорадки в Ростовской области, передает РЕН-ТВ.

Всего в регионе зафиксировано 86 случаев заболевания, в Астраханской области – более 30.

«Специфических мер профилактики данного заболевания не существует. Но, конечно же, мы всем советуем пользоваться репеллентами. То есть основное – это средства индивидуальной защиты», – сообщила врач-инфекционист Ирина Кошевко.

Лихорадка Западного Нила – инфекционное заболевание, передающееся комарами и клещами. Недуг протекает с высыпаниями на коже, серозным воспалением мозговых оболочек и иногда с менингоэнцефалитом.