Китай решил освободить от повышения пошлин ряд товаров из США

Комитет по тарифам и сборам госсовета Китая решил освободить от дополнительных таможенных пошлин ряд сельскохозяйственных товаров из США, в том числе соевые бобы и свинину.

В государственном комитете по развитию и реформе и Министерстве коммерции КНР сообщили, что американская сторона приняла решение «внести коррективы в меры по повышению пошлин в отношении поставляемых из Китая в США товаров», передает ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Отмечается, что Китай «поддержит соответствующие предприятия в том, чтобы они, согласно принципам рынка и ВТО закупили в США определенное количество соевых бобов, свинины и другой сельскохозяйственной продукции».

Указывается, что китайский комитет по тарифам и сборам «отменит дополнительные пошлины в отношении таких поставок».

Ранее сообщалось, что Пекин предложил Вашингтону сделку по агропродукции.

Напомним, в сентябре начали действовать объявленные президентом США Дональдом Трампом дополнительные пошлины на китайскую продукцию, а также ответные тарифы со стороны КНР.

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