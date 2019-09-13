Доллар опустился ниже 64,6 рубля

Рубль повышается к доллару и снижается к евро на открытии торгов Московской биржи в пятницу, 13 сентября.

Доллар на 10.04 мск снижался на 12 копеек – до 64,58 рубля, евро рос на 9 копеек – до 71,68 рубля, передает РИА «Новости».

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