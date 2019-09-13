Росстандарт заявил о недоливе топлива на заправках

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13 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 10:09  |  vz.ru
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Латвия отказывается продавать шпроты россиянам

Угрозы Латвии отказаться от продаж шпротов России смешныФото: Евгений Биятов/РИА Новости
Латвийским производителям шпротов, оказывается, больше не нужен российский рынок сбыта, они нашли других покупателей для своих консервов. Такое заявление сделал латвийский посол в Москве. Прибалтика действительно нашла других любителей шпротов в других странах. Но у гордого оптимизма латвийского посла при этом нет никаких оснований.  Подробности...
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За что Путин выпил двадцать лет спустя

Владимир Путнн на встрече с бывшими ополченцами в БотлихеФото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин выпил рюмку водки за тост, произнесенный им двадцать лет назад в дагестанском Ботлихе. Тогда местные жители вместе с военными противостояли вторжению банд террористов. Президент вернулся в высокогорное село и выполнил обещание, данное в августе 1999 года дагестанским ополченцам. Но этот глубоко символичный жест касается не только той войны, не только Дагестана – но и всей России. Подробности...
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Малую авиацию в России воскресят советскими разработками

Моноплан Ан-14 или «Пчелка» выпускался до 1972 годаФото: Муравин Юрий/ТАСС
Неожиданным результатом завершился конкурс проектов самолетов, которые должны заменить «кукурузник» Ан-2 – «рабочую лошадку» малой гражданской авиации. Совсем недавно «преемником» советского самолета называли биплан «Байкал», почти готовый к производству. Но Минпромторг сделал ставку на проект, который очень далек от реализации. В чем недостатки и преимущества у выбранной замены «кукурузнику»? Подробности...
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В Госдепе зреют признаки распада американского государства

Соединенные Штаты переживают серьезный кризис государственного управления Фото: «Паника в Нью-Йорке»,"Babelsberg Film GmbH"
Государственное управление Соединенных Штатов переживает серьезнейший кризис. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из мимолетного признания одной из бывших ответственных сотрудников Госдепа США, касающегося отношений Москвы и Вашингтона. Каковы признаки и в чем причины деградации американских властей? Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Россия – это другая Европа

Владимир Можегов, публицист
Нашей стране возможно все. Исторически нам открыты любые вектора и возможности развития. К чему же призвана Россия сегодня? Какую сторону принять ей в спорах между нынешней Европой, Америкой и Китаем? Подробности...

США и Китай начали битву за советские технологии на Украине

Павел Волков, публицист
Пока мировые державы бьются за советское наследие, Россия постепенно осваивает выпуск недостающих двигателей на своей территории. Хотя объективно моторостроительный гигант нужен только ей. Подробности...
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Идеологический враг придает нашей жизни смысл и цель

Алексей Алешковский, сценарист
Сон разума рождает чудовищ. Мы не хотим слушать друг друга, мы не хотим говорить друг с другом. Кто не с нами, тот против нас: если эта большевистская мудрость до сих пор руководит нами, какой смысл говорить о свободе и демократии. Подробности...
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      Во Франкфурте открывается ежегодный автомобильный салон

      Во Франкфурте-на-Майне открывается крупнейший ежегодный автосалон, где гиганты автомобильной индустрии представят свои разработки. Например, немецкая компания Audi покажет несколько новинок, одна из которых – электровнедорожник Audi e-tron AI:Trail
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      Вечный огонь с Могилы Неизвестного солдата загорелся в Словении

      Вечный огонь с Могилы Неизвестного Солдата в Москве зажгли в воскресенье в столице Словении Любляне в память о воинах России и Советского Союза. Частица Вечного огня была помещена в специальную лампаду и привезена в Словению спецбортом Министерства обороны России
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            Как обманывают российских автомобилистов

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              Росстандарт заявил о недоливе топлива на заправках

                 13 сентября 2019, 09:33
              Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Росстандарт провел проверку и выявил, что на каждой пятой (19%) автозаправке в России недоливают топливо, пишут СМИ.

              Ведомство проверило чуть более 200 автозаправочных станций, и зафиксировало нарушения в 39 случаях. При проверки проводились как планово, с предварительным уведомлением организаций, так и внепланово – в присутствии представителя АЗС, пишут «Известия».

              Кроме того, Росстандарт выяснил, что в первом полугодии 2019 года 9% АЗС (33 случая из 366) не соответствовали нормам. Также в Росстандарте отметили, что выросло количество жалоб граждан на нарушения при продаже топлива.

              «В этом году в сравнении с 2018-м – на 36%. С начала 2019-го ведомство получило от населения около 200 жалоб на недолив и около 350 на плохое качество горючего. При этом за девять месяцев 2018 года таких жалоб было 404», – сообщили в ведомстве.

              Ранее Федерация автовладельцев России проверила автозаправки и выяснила, что три четверти АЗС недоливают топливо, в итоге стоимость бензина на некоторых АЗС достигает 55 рублей за литр вместо 44-45 рублей.

              Напомним, в июле 2018 года Независимый топливный союз проанализировал исследование Федерации автомобилистов России (ФАР) о недоливе топлива на АЗС и сообщил, что собирается подать к организации иск за клевету.


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