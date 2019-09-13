Росстандарт заявил о недоливе топлива на заправках

Росстандарт провел проверку и выявил, что на каждой пятой (19%) автозаправке в России недоливают топливо, пишут СМИ.

Ведомство проверило чуть более 200 автозаправочных станций, и зафиксировало нарушения в 39 случаях. При проверки проводились как планово, с предварительным уведомлением организаций, так и внепланово – в присутствии представителя АЗС, пишут «Известия».

Кроме того, Росстандарт выяснил, что в первом полугодии 2019 года 9% АЗС (33 случая из 366) не соответствовали нормам. Также в Росстандарте отметили, что выросло количество жалоб граждан на нарушения при продаже топлива.

«В этом году в сравнении с 2018-м – на 36%. С начала 2019-го ведомство получило от населения около 200 жалоб на недолив и около 350 на плохое качество горючего. При этом за девять месяцев 2018 года таких жалоб было 404», – сообщили в ведомстве.

Ранее Федерация автовладельцев России проверила автозаправки и выяснила, что три четверти АЗС недоливают топливо, в итоге стоимость бензина на некоторых АЗС достигает 55 рублей за литр вместо 44-45 рублей.

Напомним, в июле 2018 года Независимый топливный союз проанализировал исследование Федерации автомобилистов России (ФАР) о недоливе топлива на АЗС и сообщил, что собирается подать к организации иск за клевету.