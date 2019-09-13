Отмену восьмичасового рабочего дня признали невозможной

Отмена зафиксированного одновременно в подпадающем под «регуляторную гильотину» советском декрете и Трудовом кодексе России восьмичасового рабочего дня не планируется, сообщил вице-премьер Константин Чуйченко.

«Восьмичасовой рабочий день установлен Трудовым Кодексом Российской Федерации. Мы сам восьмичасовой день не отменяем», – приводит его слова ТАСС.

При этом Чуйченко подтвердил, что данный советский декрет вошел в перечень актов, действие которых будет прекращено в 2020 году.

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Он отметил, что «даже если мы захотим отменить восьмичасовой рабочий день, мы не вправе этого делать – у нас нет компетенции», передает РИА «Новости».

Премьер-министр Дмитрий Медведев ранее допустил, что в будущем произойдет переход мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе, и поручил Минтруду представить до конца сентября свою позицию о перспективах нововведения.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как изменится жизнь россиян в случае сокращения числа рабочих дней и почему это может оказаться бесполезным для России.