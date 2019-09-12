Депутаты Рады отказались отменять акты СССР и УССР

На заседании Верховной рады не принят законопроект №1075 «Об отмене действия актов СССР и УССР на территории Украины».

Об этом сообщает RT.

Отметим, что ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству юстиции за два месяца подготовить список актов и постановлений времен СССР и РСФСР, которые морально устарели и мешают современному бизнесу.

Газета ВЗГЛЯД писала о самых курьезных советских законах и нормах, которые действуют до сих пор.