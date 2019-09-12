Зеленский захотел для украинцев «финского счастья»

Украинский президент Владимир Зеленский полагает, что государство должно составить конкуренцию Финляндии в рейтинге стран с самыми счастливыми жителями на планете.

«Недавнее исследование ООН показало, что жители Финляндии – самые счастливые на планете. Задание нашей команды – составить в этом рейтинге вам конкуренцию», – заявил Зеленский в ходе брифинга вместе с президентом Финляндии Саули Ниинисте, который посетил Киев, передает РИА «Новости».

На данный момент в Финляндии один из самых низких уровней смертности на планете, страна входит в рейтинг самых богатых стран по ВВП на душу населения.

В 2018 году МВФ назвал Украину самой бедной страной Европы.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД