ЦБ заявил о серьезной атаке на российские банки из Бразилии

Центробанк зафиксировал «довольно серьезную» атаку на российские банки из Бразилии, сообщил первый замдиректора департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев.

По его словам, была совершена BIN-атака, при которой специальная программа генерирует номера банковских карт, сообщает «Интерфакс».

«Взаимодействие напрямую» с организатором атаки со стороны каждого из банков в отдельности не принесло результатов. Атаки удалось прекратить после того, как ЦБ обратился к бразильскому центробанку, добавил Сычев.

В августе сообщалось, что данные 70 тыс. клиентов российских банков «утекли» в сеть.