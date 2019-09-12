Путин отметил важность позиции дагестанцев во время нападения боевиков в 1999 году

Президент России Владимир Путин в разговоре с ополченцами отметил, насколько важна была позиция жителей Дагестана, которую они заняли 20 лет назад в борьбе с напавшими на республику ваххабитами.

Путин сказал в беседе с ополченцами после возложения цветов к памятнику погибшим воинам и ополченцам Ботлихского района Дагестана, что «это дорого стоит, когда вы, мужчины, женщины и даже дети, принимали участие, это было важно не только для Дагестана, для этих суровых людей, природы, это было важно для всей России – показать этим международным бандам, что народ не с ними», передает РИА «Новости».

«Вот это было самое главное, что вы сделали», – подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Путин выполнил обещание, данное 20 лет назад во время поездки в Дагестан в августе 1999 года – и выпил стопку водки, оставленную тогда нетронутой.

Напомним, 12 сентября российский лидер прибыл в Ботлих – самое большое село западного Дагестана, где проживают около 13 тыс. жителей и рядом с которым расположена одна из отдельных горных мотострелковых бригад ВС России.

В Ботлихском районе в эти дни отмечают 20-ю годовщину разгрома международных террористов, которые вторглись в республику.