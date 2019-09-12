Путин выпил в Ботлихе нетронутую в августе 1999 года стопку водки

Президент Владимир Путин выполнил обещание, данное 20 лет назад во время поездки в Дагестан в августе 1999 года – и выпил стопку водки, оставленную тогда нетронутой.

Путин встретился с участниками народного ополчения, которые принимали участие в боевых действиях в Дагестане в августе-сентябре 1999 года. Президент сказал приветственные слова, вспомнив о тех событиях, и завершил выступление, подняв стопку водки и выпив ее до дна, передает РИА «Новости».

Ранее экс-руководитель пресс-центра по отражению атаки боевиков Абдулманап Мусаев рассказал, что приезд Путина в Ботлихский район в 1999 году, через два дня после назначения и. о. премьера, очень поднял моральный дух населению. Мусаев вспомнил, как Путин встречался с боевыми генералами.

Сказал-сделал. Спустя 20 лет Путин выпил рюмку водки с ополченцами в Дагестане pic.twitter.com/bJmH5BGTLc — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) September 12, 2019

«Он выступил, все тост подняли, уже возле губ стаканы были, а он бах – поставил его на стол и говорит: «А пить мы будем, когда победим», – рассказал тогда Мусаев.

Этим летом президенту напомнили историю в ходе прямой линии. В ответ он пообещал выпить оставленный нетронутым в 1999 году бокал.

Позже Путин возложил цветы к Мемориалу выходцам из Ботлихского района, которые погибли в Великой Отечественной войне, Афганистане, боевых действиях в августе-сентябре 1999 года. После этого он в течение 20 минут общался с жителями села и ополченцами и сфотографировался с ними на память.

Собравшиеся у памятника проводили его аплодисментами.

Путин, вспоминая о событиях 1999 года, подчеркнул, что тогда «было важно для всей России – показать международным бандам, что народ не с ними», и в этом была заслуга тех, кто противостоял боевикам.

Президент добавил, что с тех пор в Дагестане построено две тысячи мечетей, боевики же, шедшие на преступления под знаменем ислама, «столько бы не построили никогда».

«Они только убивать умели», – сказал Путин.

Мемориал, который посетил президент, является комплексом со скульптурной композицией в виде скалы с изображением солдата Великой Отечественной, воина-интернационалиста и ополченца. Фигуры высечены из горы. Перед памятником горит Вечный огонь. На первом ярусе будет располагаться Музей воинской славы.

Памятник был открыт в среду, 11 сентября. Его создал в Белоруссии скульптор Хизри Асадулаев, который родился в Ботлихе.

12 сентября Путин прибыл в Ботлих – самое большое село западного Дагестана, где проживают около 13 тыс. жителей и рядом с которым расположена одна из отдельных горных мотострелковых бригад ВС России. В Ботлихском районе в эти дни отмечают 20-ю годовщину разгрома международных террористов, которые вторглись в республику.