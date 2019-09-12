Путин приехал в дагестанское село Ботлих

Президент Владимир Путин прибыл в Ботлих – самое большое село западного Дагестана, где проживают около 13 тыс. жителей и рядом с которым расположена одна из отдельных горных мотострелковых бригад ВС России.

В Ботлихском районе в эти дни, как и во всем Дагестане, отмечают 20-ю годовщину разгрома международных террористов, вторгшихся в республику. Целью террористов под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба было «освобождение» мусульман, передает РИА «Новости».

В результате нападения погибли более 280 и получили ранения свыше 800 военнослужащих, силовиков и гражданских лиц.

Первый удар принял на себя именно Ботлихский район, куда ваххабиты зашли практически свободно.

«Это ж не государственная граница (с Чечней), не было там особых подразделений (...) А потом, этого не ожидали», – рассказал бывший руководитель пресс-центра по отражению атаки боевиков Абдулманап Мусаев.

По его словам, после захвата Ботлихского района боевики рассчитывали на «принцип домино», но этому не суждено было сбыться – в Дагестан были направлены российские военные.

Ожесточенные бои в Ботлихском районе переместились в Кадарскую зону, а затем в Новолакский район республики. 15 сентября территория Дагестана была освобождена от боевиков.

Моральный дух населению в дни сражений поднял и приезд Владимира Путина, которого почти сразу после начала вторжения в Дагестан в августе 1999 года назначили и. о. премьера.

Тогда он в солдатской палатке во время встречи с командирами и ополченцами произнес тост за погибших и здоровье раненых, но не стал пить, а отставил стопку, пообещав сделать это после разрешения конфликта.

Ополченцы, которые сыграли особую роль в освобождении Дагестана, в ходе прямой линии в июне 2019 года напомнили президенту России об этом обещании. Владимир Путин сказал, что обязательно выполнит его.

Кроме того, он сообщил, что правительство проработает вопрос о приравнивании к ветеранам боевых действий участников ополчения – мужчин из Ботлиха, которые вместе с военными противостояли вторгшимся бандам боевиков.

В начале августа глава государства подписал закон о статусе ветеранов для дагестанцев, воевавших с боевиками 20 лет назад.

Накануне в Ботлихском районе был открыт мемориальный комплекс и памятник погибшим в Великой Отечественной войне, Афганистане, боевых действиях в августе-сентябре 1999 года – «Доблести солдата-победителя, воина-интернационалиста и отваги народного ополчения в борьбе с международным терроризмом».