Ученые обнаружили «вспышку жизни» в тундре Ямала

Специалисты зафиксировали нехарактерно высокую активность растений в местах активного таяния мерзлоты на Ямале, сообщают ученые Томского государственного университета (ТГУ).

Изначально места с повышенной биологической продуктивностью растительности ученые изучали лишь в высохших озерах – хасыреях. Сейчас специалисты пришли к выводу, что в донных отложениях хасыреев накапливается большое количество минеральных веществ, питающих растения. Именно поэтому после осушения озер на их месте появляются «оазисы», покрытые буйной растительностью, передает РИА «Новости».

«Как оказалось, «вспышка жизни» в тундре произошла из-за термокарста – вытаивания подземного льда с последующим неравномерным проседанием почвы», – заявил руководитель проекта Сергей Лойко.

В «оазисах» стали произрастать ромашки, одуванчики, полярные маки, несколько видов полыни, злаков, осоки, хвощ, ивы, отмечают в вузе.

По оценке ученого, точечные нарушения экосистемы могут стимулировать не только расширение флоры, но и разнообразить фауну арктических районов. Не исключено, что уже в ближайшие годы в арктической зоне появятся животные, для которых этот ареал не является типичным.

Ранее ученые Иркутского государственного университета заявили, что с повышением температуры воды в Байкале многие холодолюбивые виды могут погибнуть, а чужеродные виды, наоборот, могут проникнуть в водоем.