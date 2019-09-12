Назван последний день бабьего лета в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что последний день бабьего лета с температурой воздуха до 26 градусов и без осадков ожидает москвичей в четверг.

«Сегодня у нас последний день бабьего лета. Переменная облачность, без осадков, плюс 24–26 градусов – Москва, плюс 22–27 градусов – по области», – сказал Тишковец, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что ветер будет юго-западный со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу в столице температура опустится до 11–13 градусов, а в области до 8–13 градусов.