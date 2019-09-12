Москвичам обещали погоду без осадков

Москвичей ожидает теплая погода без осадков, сообщают синоптики.

В столице будет переменная облачность, температура 23–25 градусов, по области 20–25 градусов. Ветер южный, юго-западный до 8 м/с. Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба, говорится в сообщении.

В Московском регионе до 23.00 будет сохраняться желтый уровень природной опасности из-за угрозы пожаров, передает ТАСС.

В ночь на пятницу в столице температура опустится до 11–13 градусов, в центре города – до 14–16, по области до 8–13 градусов. Возможны порывы ветра до 15 м/с. Атмосферное давление снизится до 754 мм ртутного столба.