Прототипом второй ступени сверхтяжелой ракеты выбрали «Союз-6»

После того, как ракета-носитель «Союз-6» будет создана, она станет еще и прототипом второй ступени центрального блока сверхтяжелой ракеты, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Прототипом первой ступени будет «Союз-5», передает ТАСС.

Рогозин заверил, что российские ракеты смогут «драться на рынке» с зарубежными конкурентами, в том числе со средствами выведения, произведенными в США.

Одновременно проводится работа по созданию сверхтяжелой ракеты.

Напомним, летные испытания новой российской ракеты среднего класса «Союз-6» на Байконуре запланированы на 2025 год.

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