Турчак предложил на должность сенатора спикера Заксобрания Севастополя

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак предложил кандидатуру спикера Законодательного собрания Севастополя Екатерины Алтабаевой на должность сенатора. Соответствующее заявление он сделал в рамках второго этапа VIII конференции Севастопольского регионального отделения партии.

«В верхней палате парламента должен работать политический тяжеловес, который будет представлять интересы Севастополя. У города прекрасное будущее. Мы сошлись во мнении, что это должна быть Екатерина Борисовна Алтабаева. 26 сентября состоится первое пленарное заседание Совета Федерации, на котором будет рассмотрен вопрос о согласовании ее кандидатуры. И, в случае согласования, она приступит к исполнению своих обязанностей», – сказал Турчак, слова которого приводятся в поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД релизе.

Он поблагодарил Алтабаеву за работу на благо Севастополя.

«Я хотел вам сказать искреннее человеческое спасибо за заботу и участие. Председатель Совета Федерации высоко оценивает вашу работу», – отметил Турчак.

В свою очередь, Екатерина Алтабаева поблагодарила Турчака за оказанное доверие.

«Думаю, у депутатов Заксобрания Севастополя будет совершенно уникальная возможность работать в тесном контакте с исполнительной властью. Два созыва подряд избиратели доверили мне право быть депутатом. И я считаю своим долгом работать на втором мажоритарном округе. Надеюсь, что получу поддержку в этом и жители не будут чувствовать, что у них нет представителя в Заксобрании. На новом посту буду служить Севастополю так, как я это делала всегда», – заключила Алтабаева.