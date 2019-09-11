Экс-чиновницу в Петербурге оштрафовали на 50 тыс. за хищение 10 млн рублей

Экс-главу юридического комитета Санкт-Петербурга Юлию Осипову, обвиняемую в злоупотреблении должностными полномочиями на 10 млн рублей, приговорили к штрафу в 50 тыс. рублей.

По первоначальной версии следствия, Осипову обвиняли в мошенничестве, но позже переквалифицировали статью на «Злоупотребление должностными полномочиями», передает ТАСС.

По первоначальной версии следствия, фигурантка и ее соучастники с апреля 2015 года по май 2017 года похитили 14,6 млн рублей.

«Центр правового обеспечения», подведомственный комитету, заключал фиктивные договоры на юридические услуги, но фактически не оказывал их.

Позже следователи установили, что у Осиповой не было соучастников, дело переквалифицировали, обвинение было смягчено. Суд установил, что чиновница получила не 14,6 млн рублей, а 10 млн рублей, которые потратила на свои нужды.

Рассмотрение дела проходило в особом порядке, так как Осипова признала вину.