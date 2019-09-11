В НАТО заявили об отсутствии у России причин для жалоб на ядерное оружие США в Европе

В НАТО заявили, что у России нет причин жаловаться на хранение в Европе американского ядерного оружия, так как США якобы согласовали это право еще с СССР.

Замгенсека НАТО Роуз Гетемюллер напомнила, что саммит НАТО в 2018 году подтвердил приверженность альянса ядерному сдерживанию, поэтому пока существует ядерное оружие, НАТО будет оставаться ядерным альянсом, передает РИА «Новости».

«Что касается договоренностей США по оружию, хранящемуся на территории определенных союзников в Европе. Я еще раз подчеркну, что США сохраняют полный контроль, эти договоренности были закреплены США и Советским Союзом до подписания Договора о нераспространении ядерного оружия в 1968 году», – заявила Гетемюллер.

Она рассказала, что от России слышны жалобы насчет соглашений, нарушающих Договор о нераспространении. «Они были согласованы, и согласованы письменно в 1968 году с советским правительством, так что оснований для жалоб нет», – отметила замгенсека.

Договор о нераспространении ядерного оружия вступил в силу в 1970 году. Среди его участников 190 государств, которые обязуются не допустить распространения ядерного оружия и созданию широких возможностей для мирного использования ядерной энергии.

Кроме того, во второй статье договора сказано, что страны-участницы, не обладающие ядерным оружием, «обязуются не принимать передачи от кого бы то ни было ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств, а также контроля над таким оружием или взрывными устройствами ни прямо, ни косвенно».

В мае 2019 года директор департамента МИД России по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков заявил, что европейские страны дают США возможность применить ядерное оружие в Европе.

Тогда также стал известен размер ядерного арсенала США, часть которого – 150 ядерных авиабомб – хранится на базах в Европе.

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