Подросток осужден за двойное убийство в школе в Белоруссии

Белорусский суд приговорил к 13 годам заключения в воспитательной колонии подростка, убившего ученика и учительницу в городе Столбцы в феврале 2019 года, сообщила пресс-секретарь Верховного суда республики Юлия Ляскова.

19 августа суд в Белоруссии начал рассмотрение уголовного дела о двойном убийстве в средней школе города Столбцы. Заседания суда были закрытыми из-за того, что в период совершения преступления обвиняемый не достиг 16-летнего возраста.

«По убийству в Столбцах – признан виновным. Наказание – 13 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии», – цитирует РИА «Новости» слова Лясковой.

Напомним, в феврале 15-летний подросток в школе №2 в Столбцах Минской области убил учительницу и ученика. Кроме того, нападавший ранил еще двух учащихся.