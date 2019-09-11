Полицейские в Курской области нашли без вести пропавшую пенсионерку

Сотрудники Суджанского отдела полиции Курской области нашли без вести пропавшую 89-летнюю женщину.

Как сообщили в МВД, информация о пропаже женщины поступила от ее дочери, которая не смогла самостоятельно отправиться на поиски по состоянию здоровья.

После поступления сигнала территориальный отдел полиции организовал поиски, которые продлились всю ночь. В итоге пенсионерка была обнаружена в лесу за три километра от дома в беспомощном состоянии.

Отмечается, что женщина была обессилена и не могла передвигаться. Сотрудники полиции донесли ее до ближайшего транспорта и доставили к медикам. Ей была оказана медицинская помощь, сейчас ее здоровью ничего не угрожает, она уже находится дома.

Родственники найденной пенсионерки поблагодарили полицейских за своевременно организованные действия, которые позволили спасти жизнь их близкому человеку.

Ранее сообщалось, что полицейские спасли от гибели более четырех тысяч черепах в Оренбургской области.