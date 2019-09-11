Грузия обвинила Южную Осетию в оборудовании укреплений на контролируемой Тбилиси территории

Южноосетинская сторона ведет работы по оборудованию двух блокпостов на локациях, которые находятся на территориях, подконтрольных грузинским центральным властям, заявила в среду служба госбезопасности Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

«Речь о населенном пункте Цнелиси, где расположен пост «оккупационных сил», – цитирует СГБ Грузии агентство «Интерпрессньюс».

«Эти действия крайне опасны и деструктивны, они серьезно вредят обстановке безопасности и создают дополнительные проблемы местным жителям по обе стороны «оккупационной линии»», – заявили в СГБ.

Тбилиси обратился к наблюдателям миссии ЕС, которые находятся на месте после войны-2008, а также к сопредседателям Женевских дискуссий по безопасности в Закавказье и к международным партнерам.

Ранее Южная Осетия обвиняла Грузию в провоцировании обстановки на границе и в возведении поста у села Цнелиси (Уиста). Также Южная Осетия обеспокоена постом грузинского МВД недалеко от села Синагур. В связи с этим Южная Осетия заявляла о намерениях симметричного ответа. Глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что это – возведение Грузией поста у Цнелиси – фактически вторжение вооруженного подразделения МВД Грузии.

В связи с тем, что ситуацию в зоне этого конфликта обостряется, президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала США и Евросоюз ввести посты специальных представителей по грузинской проблематике.

Новый премьер-министр Грузии Георгий Гахария высказался за активизацию народной дипломатии для урегулирования в Абхазии и Южной Осетии, подтвердив приверженность Тбилиси к мирному решению конфликтов.

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