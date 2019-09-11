У севшего в Перми МиГ-31БМ нашли неисправность

После штатной посадки истребителя МиГ-31БМ на аэродроме Большое Савино в Перми была обнаружена неисправность, сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

Отмечается, что информация об аварийной посадке не соответствует действительности, передает ТАСС.

«10 сентября самолет МиГ-31БМ после выполнения планового учебно-тренировочного полета совершил штатную посадку на аэродром базирования в Перми. При проведении обязательного послеполетного осмотра обнаружена неисправность, которая в настоящее время устранена», – говорится в сообщении.

Ранее источник сообщил об экстренной посадке истребителя МиГ-31БМ на аэродроме Большое Савино в Пермском крае из-за возгорания.

Сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31БМ оснащены модернизированной радиолокационной системой «Заслон-АМ». Дальность обнаружения целей достигает 320 километров, поражения – 280 километров. МиГ-31БМ способен одновременно сопровождать до 10 воздушных целей.