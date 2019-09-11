Цифровую копию Бронзового солдата вернули на площадь Тынисмяги в Таллине

Продюсерский центр «Сеть» создал цифровую копию памятника Воинам-освободителям Таллина от немецких захватчиков – «Бронзового солдата».

Открытие виртуального памятника приурочили к годовщине установки монумента 22 сентября 1947 года и 75-летию освобождения Таллина от фашистов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Монумент привязан к геотегу на площади Тынисмяги в Таллине. Его можно увидеть через мобильное приложение «CyberHistory». Там же можно получить информацию о памятнике.

По словам руководителя проекта «Кибермузей» Глеба Крайника, история, не зафиксированная в цифре «неминуемо исчезнет».

«Получается так, что именно цифровой, а не гранитный памятник становится вечным символом и напоминанием о событиях прошлого. Такой монумент невозможно осквернить или разрушить, он всегда в твоем смартфоне вместе с исторической справкой и аудиогидом», – добавил он.

Создатели проекта планируют в цифровом виде восстановить монументы героям Великой Отечественной, разрушенных националистами в Польше и на Украине.

В апреле 2007 года эстонские власти демонтировали и перенесли «Бронзового солдата» из центра Таллина на Военное кладбище. Это повлекло за собой массовые волнения и выступления несогласных, которые закончились разгоном протестующих с применением дубинок, резиновых пуль, слезоточивого газа и светошумовых гранат. В ходе противостояния погиб россиянин Дмитрий Ганин.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что судьба памятника советским солдатам в Латвии повисла на волоске.