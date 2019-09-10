Выпускник ВШГУ РАНХиГС рассказал об эффективности программы кадрового резерва для новых губернаторов

Выпускник Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС, руководитель направления по работе с партнерами АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказал, как курсы ВШГУ помогли ее выпускникам стать профессионалами и руководителями субъектов страны.

«Поздравляю своих одногруппников Романа Старовойта, Игоря Артамонова, Олега Хорохордина, Вадима Шумкова, которые избраны главами регионов. Мы с ними провели, можно сказать, год в одной аудитории, слушая лекции ведущих российских и мировых экспертов, участвуя в проектных сессиях и региональных стажировках. Поздравляю и победивших на выборах товарищей, которые учились на других потоках – Игоря Бабушкина, Бату Хасикова, Дениса Паслера, Александра Осипова, Алексея Текслера, Андрея Чибиса», – высказался Сериков.

По его словам, курсы ВШГУ стали для учащихся не просто образовательной программой, но и помогли создать социальную сеть профессионалов, работающих в разных областях и регионах.

«У программы было уже три набора, и мы тесно общаемся не только внутри своей группы, но и со всеми участниками проекта. В этом помогают и организаторы программы. Так, у нас традиционно раз в год проходят соревнования на Гребном канале, где встречаются, соревнуются и общаются слушатели всех потоков», – пояснил он.

Он отметил, что в эту «сеть» входят главы регионов, федеральные чиновники, представители госкорпораций, науки, бизнеса и НКО.

«Мы помогаем друг другу в работе, со многими из участников нас объединяют и теплые неформальные отношения – мы поздравляем друг друга с праздниками, приглашаем на интересные мероприятия. За два с небольшим года реализации этой программы уже можно сказать, что проект состоялся и оправдал ожидания, надеюсь, что эта социальная сеть профессионалов будет только расти и помогать развиваться разным отраслям и регионам нашей большой страны», – заключил Сериков.

Ранее проректор РАНХиГС, директор ВШГУ Алексей Комиссаров сообщил, что 10 из 16 новоизбранных глав российских регионов являются слушателями программы подготовки высшего кадрового и управленческого резерва – «школы губернаторов».