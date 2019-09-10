Большинство избранных глав регионов оказались слушателями «школы губернаторов»

В ходе единого дня голосования 8 сентября были избраны 16 глав российских регионов. Из них 10 являются слушателями программы подготовки высшего кадрового и управленческого резерва – «школы губернаторов», сообщил проректор РАНХиГС, директор Высшей школы государственного управления Алексей Комиссаров.

«В эти выходные состоялись выборы глав 16 субъектов, десять из них – это выпускники и слушатели нашей программы подготовки кадрового управленческого резерва. Все убедительно победили, а некоторые показали блестящие результаты», – передает его слова ТАСС.

По его словам, самое главное, что «сами победившие губернаторы понимают, что находятся в начале большого пути».

«Мы верим, они будут реализовывать все взятые на себя обязательства и развивать свои регионы также успешно, как они победили на выборах», – подчеркнул Комиссаров.

Комиссаров напомнил, что сейчас идет третий поток в рамках программы. Он также отметил, что задача, которая ставилась президентом Владимиром Путиным, заключалась в создании «программы высочайшего уровня».

«Для решения этой задачи были привлечены лучшие эксперты в нашей стране. Мы стремимся дать знания об экономике и искусстве управления в целом, ситуации в мире, роли России в мировой экономике и политике, особенностях управления регионами, городами, а также различными отраслями экономики», – сказал он.

Комиссаров также сказал, что значительная часть программы посвящена командообразованию и навыкам публичного общения.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

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