Путин поздравил Хаджимбу с избранием на пост президента Абхазии

Президент России Владимир Путин поздравил в телеграмме президента Абхазии Рауля Хаджимбу с переизбранием в должности главы государства.

«Рассчитываю, что ваша деятельность на президентском посту будет и далее способствовать укреплению российско-абхазских отношений, основывающихся на принципах союзничества и стратегического партнерства», – говорится в телеграмме, сообщает сайт Кремля.

Путин добавил, что Россия продолжит оказывать содействие дружественной Абхазии в решении задач социально-экономическом развитии и обеспечении национальной безопасности.

Напомним, в понедельник центральная избирательная комиссия Абхазии огласила окончательные результаты выборов президента республики. Главой государства признан Рауль Хаджимба.