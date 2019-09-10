В Японии предложили сбросить радиоактивную воду с АЭС «Фукусима» в океан

Министр по защите окружающей среды Японии Есиаки Харада заявил о возможности сброса части радиоактивной воды с АЭС «Фукусима» в океан.

Министр пояснил, что компания «Tepco», управляющая этой АЭС, собрала уже около 1 млн тонн воды, которая использовалась для охлаждения ядерного реактора после того, как станция пострадала от землетрясения и цунами в 2011 году. Он уточнил, что к 2022 году у компании закончится место для резервуаров, использующихся для хранения воды, передает «Коммерасант».

Однако генсекретарь кабинета министров Есихидэ Суга на пресс-конференции заявил, что вариант господина Харады по сбросу радиоактивной воды в океан – это «исключительно его личное мнение».

Отмечается, что сейчас радиоактивная вода хранится примерно в 1 тыс. специальных резервуаров неподалеку от АЭС. Финальное решение будет принято после того, как эксперты подготовят доклад о данной ситуации.

Напомним, авария на «Фукусиме-1» произошла в марте 2011 года после землетрясения магнитудой 9,0 и затопления энергоблоков станции. Ее признали крупнейшей за 25 лет после катастрофы в Чернобыле.