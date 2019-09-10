Школьники из Москвы заняли первое место в международной Олимпиаде мегаполисов

Московские школьники одержали победу в Олимпиаде мегаполисов, в которой участвовали команды из 45 городов из 32 стран, следует из материалов к заседанию президиума правительства столицы.

IV Московская олимпиада школьников крупных городов и столиц мира прошла с 1 по 6 сентября по четырем общеобразовательным предметам – математике, информатике, физике и химии, программы которых максимально близки в разных странах мира, передает РИА «Новости».

В соревнованиях приняли участие команды школьников 14-18 лет из 45 городов 32 стран мира.

В сообщении указывается, что «по итогам двух туров первое место на IV Московской олимпиаде школьников крупных городов и столиц мира завоевала команда Москвы с итоговым результатом 735,62 баллов».

Кроме того, «дипломы победителей были присуждены командам Санкт-Петербурга (632,98 баллов) и Шанхая (610,76 баллов)».

Второе место заняли команды Белграда, Минска, Софии, Кракова, Загреба, Ханоя, Гонконга, Стамбула и Джакарты.

Третье место досталось командам Еревана, Лимы, Будапешта, Баку, Кишинева, Алма-Аты, Пекина, Харбина, Инсбрука, Бишкека, Баня-Луки, Братиславы, Чэнду, Лейпцига и Дрездена.

В состав команды входило восемь учащихся (по два участника на каждый предмет) и до трех руководителей (сопровождающие и переводчики).

Соревнования основной части олимпиады состояли из двух туров, задания были переведены на английский язык и родной язык участников.

«Задания олимпиады составлялись и оценивались международным жюри, в состав которого вошли 35 экспертов. После проверки заданий каждый участник мог посмотреть свою работу, сравнить ее с критериями оценивания и в случае несогласия с выставленными баллами – подать апелляцию. Задания и решения публиковались на официальном сайте олимпиады», – отмечается в материалах.

Ранее российские школьники одержали победу на Международной олимпиаде по химии в Париже.