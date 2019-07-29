Российские школьники одержали победу на Международной олимпиаде по химии в Париже

Школьники из России стали победителями 51-й Международной олимпиаде по химии, которая проводилась в Париже.

Всего российская команда завоевала четыре золотых медали. Готовили школьников к олимпиаде преподаватели химического факультета МГУ. Ученикам предстояло ответить на вопросы, касающиеся квантовой химии, электролиза и фотолиза воды, равновесия с хлоридом серебра и других химических процессов. Помимо теоретической части, школьникам необходимо было решить задачи с экспериментами.

Ректор МГУ Виктор Садовничий заявил, что в университете будут рады видеть победителей олимпиады в числе студентов.

В июне российские школьники заняли второе место на Международных соревнованиях по разработке подводных роботов. Пять школьников представили Россию на Европейской олимпиаде по физике в Риге, которая проводилась в июне, с соревнований российские участники привезли четыре медали.

Кроме того, в мае школьники из России завоевали семь золотых медалей на Азиатско-Тихоокеанской онлайн-олимпиаде по информатике. В апреле команда МГУ второй раз подряд одержала победу на самой престижной Международной студенческой олимпиаде по программированию в Португалии.