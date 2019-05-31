Россияне завоевали семь золотых медалей на олимпиаде по информатике APIO

Завершилась Азиатско-Тихоокеанская онлайн-олимпиада по информатике, российские участники соревнования завоевали семь золотых медалей.

APIO – ежегодная онлайн-олимпиада для школьников, которая проводится на площадках в пределах своей страны среди участников Международной олимпиады по информатике (IOI). Впервые APIO проводилась в Австралии в 2007 году.

В этом году олимпиада состояла из официального и открытого соревнования. В официальном от каждой страны участвовали до 100 школьников и студентов до 20 лет, которые отвечали требованиям Международной олимпиады по информатике – IOI, в открытом соревновании принимали участие все желающие.

Страной-координатором олимпиады выступила Россия, а официальным организатором – Университет Иннополис. Сотрудники вуза участвовали в разработке задач, обеспечили работу проверяющей системы и техническую поддержку олимпиады, сообщается на сайте учебного заведения.

В целом в олимпиаде участвовали 640 человек из 31 страны. Золото APIO 2019 завоевали школьники из России, Ирана, Казахстана, Израиля, Китая и Малайзии. При этом россияне увезли домой семь золотых медалей, больше взяли только участники из Китая – восемь медалей.

«Наш ИТ-вуз особое внимание уделяет международной активности. Открытая часть собственных олимпиад университета Innopolis Open по информатике и робототехнике привлекает участников со всего мира. Это позволяет нам поднять престиж не только университета, но и России на международной арене», – рассказал руководитель олимпиадного центра Университета Иннополис Владимир Сметанин.

Он также отметил рост популярности соревнования. «В этом году к контесту присоединились две страны – Таджикистан и Азербайджан. Университет и дальше будет использовать все возможности для взаимодействия с иностранными участниками, ведь только так можно выстроить международную историю успешного и компетентного вуза», – добавил Сметанин.

Напомним, в апреле команда МГУ им. Ломоносова второй год подряд одержала победу на Международной студенческой олимпиаде по программированию International Collegiate Programming Contest (ICPC), которая прошла в португальском Порту.