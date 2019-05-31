Россияне завоевали семь золотых медалей на олимпиаде по информатике APIO

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31 мая, пятница  |  Последнее обновление — 12:07  |  vz.ru
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Азия предложила нанести удар по доллару

Азиатским странам предложили создать валютный союз Фото: Truth Leem/Reuters
Надо создать единую азиатскую валюту для торговли между странами. Такое предложение сделал премьер Малазийи. Пойдет ли на это главная экономика в регионе – Китай? И получится ли у азиатов сделать то, что пытались сделать европейцы – создать новую валютную систему в противовес доллару?  Подробности...
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Крупные федеральные проекты сделают Приамурье фасадом России

Орлов призвал амурчан совместно подготовить стратегию развития области на 16 лет впередФото: amur.info
Благодаря крупным проектам федерального масштаба Приамурье стоит на пороге экономического рывка. Об этом заявил губернатор Василий Орлов, выступая по итогам первого года своей работы. Символом успехов региона уже в пятницу должна стать смычка моста через Амур, который свяжет область с Китаем. Тем временем Орлов призвал амурчан принять участие в разработке стратегии развития области до 2035 года. Подробности...
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Путин указал России путь к мировому господству

Виртуальная ведущая Елена, судя по всему, уже научилась узнавать Путина в лицоФото: Михаил Метцель/ТАСС
В четверг Владимиру Путину показали, как Россия может не только догнать, но и обогнать лидирующие в технологическом развитии страны. Этой «волшебной таблеткой» стал искусственный интеллект. Кто будет монополистом в этой сфере, тот станет властелином мира, отметил президент. В каких сферах Россия уже опережает ведущие технодержавы, а где имеет все шансы на мировое господство? Подробности...
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Трамп обратится к Москве за помощью

В прошлом году Болтон и Патрушев встречались дважды в течении двух месяцевФото: Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС
Июнь станет для российско-американских отношений месяцем важных переговоров. Кроме анонсированной Трампом встречи с Путиным на полях саммита «Большой двадцатки» в Японии, пройдет и встреча двух их «спецпредставителей» – Болтона и Патрушева. Встреча станет уже третьими их переговорами за последние десять месяцев. А пройдет она в очень необычном формате и месте – в Иерусалиме, причем с участием их израильского коллеги. Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Зачем России сдавать Иран

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Американские СМИ пишут о том, что Россия готова поддержать США в иранском вопросе и отказаться от поставки Тегерану С-400. Однако у Москвы нет ни оснований, ни желания, ни наивности для такого шага. Подробности...

Новоявленный «Плохиш» российского кино

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Со времен Рейгана ни один режиссер не может снимать кино про американские вооруженные силы, не получив согласия министерства обороны США. Почему же в нашей стране режиссеры получают добро на съемки таких фильмов, как «Братство»? Подробности...
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Люди с хорошими лицами против провинции

Елена Кондратьева, журналист
Мы дружно смеялись, когда американцы снимали «Красную жару», где реализовали весь набор страхов о России – русская мафия, космонавт в ушанке и с бутылкой водки и прочая развесистая клюква. Если нравилось – смело открывайте «Новую». Подробности...
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            Россияне завоевали семь золотых медалей на олимпиаде по информатике APIO

            31 мая 2019, 11:00

            Текст: Алина Назарова

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            Завершилась Азиатско-Тихоокеанская онлайн-олимпиада по информатике, российские участники соревнования завоевали семь золотых медалей.

            APIO – ежегодная онлайн-олимпиада для школьников, которая проводится на площадках в пределах своей страны среди участников Международной олимпиады по информатике (IOI). Впервые APIO проводилась в Австралии в 2007 году.

            В этом году олимпиада состояла из официального и открытого соревнования. В официальном от каждой страны участвовали до 100 школьников и студентов до 20 лет, которые отвечали требованиям Международной олимпиады по информатике – IOI, в открытом соревновании принимали участие все желающие.

            Страной-координатором олимпиады выступила Россия, а официальным организатором – Университет Иннополис. Сотрудники вуза участвовали в разработке задач, обеспечили работу проверяющей системы и техническую поддержку олимпиады, сообщается на сайте учебного заведения.

            В целом в олимпиаде участвовали 640 человек из 31 страны. Золото APIO 2019 завоевали школьники из России, Ирана, Казахстана, Израиля, Китая и Малайзии. При этом россияне увезли домой семь золотых медалей, больше взяли только участники из Китая – восемь медалей.

            «Наш ИТ-вуз особое внимание уделяет международной активности. Открытая часть собственных олимпиад университета Innopolis Open по информатике и робототехнике привлекает участников со всего мира. Это позволяет нам поднять престиж не только университета, но и России на международной арене», – рассказал руководитель олимпиадного центра Университета Иннополис Владимир Сметанин.

            Он также отметил рост популярности соревнования. «В этом году к контесту присоединились две страны – Таджикистан и Азербайджан. Университет и дальше будет использовать все возможности для взаимодействия с иностранными участниками, ведь только так можно выстроить международную историю успешного и компетентного вуза», – добавил Сметанин.

            Напомним, в апреле команда МГУ им. Ломоносова второй год подряд одержала победу на Международной студенческой олимпиаде по программированию International Collegiate Programming Contest (ICPC), которая прошла в португальском Порту.


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